"È gastrite": bambina di due anni muore per emorragia cerebrale

L'inchiesta giudiziaria dovrà fare piena luce su una drammatica vicenda.

Bimba di due anni muore in ospedale

Una bambina di due anni è morta venerdì 4 maggio 2018 all'ospedale Regina Margherita di Torino dove era arrivata poco prima con una grave emorragia cerebrale.

Poche ore prima era stata dimessa dall'ospedale di Rivoli, dove i genitori l'avevano portata dopo che la piccola non si sentiva bene, a causa di una caduta dal letto avvenuta due giorni prima.

Oggi è in programma l'autopsia, che fornirà elementi utili alle indagini.

"E' gastrite"

I genitori, che abitano a Collegno, l'avevano portata in ospedale poiché vomitava. In mattinata, però, la diagnosi era stata di una gastrite e la piccola era stata rimandata a casa.

Ma le condizioni della piccola non miglioravano, così papà e mamma l'avevano riaccompagnata in ospedale. Soltanto a quel punto i sanitari si erano accorti che i sintomi erano quelli di un'emorragia cerebrale ormai in stato avanzato. Il trasferimento all'ospedale infantile non era bastato per salvare la vita della bambina.