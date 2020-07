Bambino muore soffocato mentre mangia una brioche in casa

Un bambino di 5 anni è morto soffocato mentre mangiava una brioche. Il dramma si è consumato a Pero, comune della città metropolitana di Milano. Teatro della tragedia, avvenuta martedì mattina, è stato un appartamento in via XXV Aprile dove il piccolo viveva con i suoi genitori, una coppia di origine egiziana molto nota nel paese del Milanese perché titolare di una pizzeria.

Stando a quanto finora appreso, il bambino stava mangiando una brioche quando all'improvviso un boccone gli sarebbe andato di traverso. I genitori lo hanno sentito tossire con insistenza e hanno cercato di soccorrerlo in tutti i modi, ma in pochi istanti il bimbo è diventato cianotico e ha smesso di respirare. Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla e hanno potuto soltanto constatare il decesso del bambino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bambino morto soffocato mentre mangia una brioche: tragedia a Pero

Al lavoro anche gli agenti del commissariato, che hanno sentito i genitori e svolto tutti gli accertamenti del caso: dalle prime ricostruzioni sembra si sia trattato di una tragica fatalità. Dolore e cordoglio in paese, dove la mamma e il papà del piccolo sono ben noti. Tante le frasi e le dimostrazioni di dolore sul gruppo Facebook cittadino, dove da ore si rincorrono pensieri e abbracci virtuali per i due genitori.