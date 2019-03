Bambino scompare da una scuola: s'incammina e arriva a Milano

"Volevo raggiungere casa della nonna". Sarebbe stata questa - stando alla ricostruzione fornita dalla polizia a MilanoToday - la spiegazione data agli agenti da un bambino di 8 anni, scomparso nel nulla fuori da una scuola a Pero e poi ritrovato dalla polizia in piazza Zavattari, zona San Siro a Milano, sano e salvo, nel pomeriggio di martedì.

Bambino scompare da una scuola a Pero, fa 7 km a piedi e arriva fino a Milano

Sono state ore di grande apprensione per la famiglia del bimbo, di Cerchiate, frazione del comune dell'hinterland milanese. All'uscita della scuola elementare di Pero, sembra che il bambino sia sfuggito allo sguardo della mamma e della maestra proprio mentre la prima era andata a prenderlo per riaccompagnarlo a casa, attorno alle 16. Immediatamente la scuola, la famiglia, la polizia e i carabinieri si sono messi alla sua ricerca. Fino alla chiamata liberatoria: una volante della polizia di Stato aveva incontrato il minore alle 18.30 in piazza Zavattari, non lontano dalla fermata Lotto della metropolitana M1.

Sorprendentemente, il bambino è arrivato fino a lì senza prendere alcun mezzo Atm. Pare che il piccolo abbia fatto tutto da solo, percorrendo quindi a piedi quasi 7 chilometri.