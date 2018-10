A sette anni colpisce la maestra con una testata e la manda in ospedale

A sette anni un bambino ha colpito con una testata sul naso la sua maestra. E' successo nella scuola primaria Santa Maria di Coverciano, in provincia di Firenze. L'insegnante è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso per la sospetta frattura del naso: per lei i medici hanno emesso una prognosi di sei giorni.

Come racconta La Nazione, si tratta di un grave episodio, ultimo di una serie di altri fatti che hanno visto protagonista il bambino: il giorno prima dell'aggressione aveva lanciato un coltello in sala mensa, prima di essere bloccato dai docenti davanti ai compagni.

Scrive poi il quotidiano fiorentino: