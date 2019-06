Bimba di un mese morta in culla: il paese si stringe intorno ai genitori

Una tragedia scuote Milzano, piccolo comune di provincia di Brescia: una bambina di un mese è stato trovata senza vita nella sua culla dai genitori. Vani tutti i tentativi di rianimarla: una famiglia distrutta dal dolore.

A diffondere la notizia della morte in culla è stata la parrocchia del paese bassaiolo, che ha pubblicato un post su Facebook per la tragica scomparsa del "nostro piccolo angioletto". L'amministrazione comunale si è unita al cordoglio dei familiari con un messaggio a tutta la comunità sui social network: “La morte ci sconvolge – ha detto il sindaco Massimo Giustiziero – ma quando a perdere la vita è una bambina di solo un mese, la disperazione prende il sopravvento".

La famiglia era originaria di Pavone Mella, da qualche tempo però mamma e papà abitavano a Milzano. Giovedì sera una veglia funebre, i funerali saranno invece celebrati venerdì 7 giugno alle ore 9 nella chiesa parrocchiale.

Con il termine SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) ci si riferisce alla morte improvvisa dei bambini di età inferiore a un anno (più spesso tra il secondo e il quarto mese di vita), che si verifica durante il sonno e che, anche dopo indagini molto accurate (inclusa l’autopsia), non trova alcuna spiegazione. È anche conosciuta come “morte in culla” o “morte bianca”.