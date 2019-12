Va al giocare al bingo e lascia in auto il bimbo di appena sette anni

Va a giocare al Bingo e lascia chiuso in auto il bimbo di sette anni. E' successo ad Agrigento dove un 32enne è stato denunciato per abbandono di minore. E' stato un passante ad avvertire la polizia utilizzando la app Youpol. "Venite, il padre è a giocare al Bingo e il figlio è rinchiuso in macchina": questa grosso modo la segnalazione che è arrivata agli agenti. Le pattuglie si sono precipitate nella zona della stazione ferroviaria e ci hanno messo pochi minuti a ritrovare l’autovettura segnalata. Una utilitaria all’interno della quale c’era bambino di appena 7 anni che, a quanto pare, stava giocando con qualcosa. Il 32enne è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è abbandono di minore.

I poliziotti hanno accertato che l'uomo non era il papà del piccolino, ma il compagno della madre. Nulla di fatto è cambiato perché l’ipotesi di reato di abbandono di minori s’è configurata allo stesso modo. A quanto pare, il piccolo sarebbe rimasto in macchina – da solo appunto – per circa una mezzoretta.

A nulla sono naturalmente valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione addotti, davanti ai poliziotti, dall’agrigentino trentaduenne. Oltre alla denuncia penale è partita, a carico del trentaduenne, pure una segnalazione all'ufficio Minori della sezione Anticrimine della Questura che segnalerà il caso al tribunale per i minorenni. E’ la prassi in questo genere di casi.