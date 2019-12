Pirata della strada travolge bimbo nel passeggino e fugge: il piccolo è gravissimo

È caccia al pirata della strada che questa mattina ha investito un bimbo che si trovava nel passeggino spinto da una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. È successo a Coccaglio (Brescia), in via Achille Grandi. Il piccolo, di appena due anni, nell'impatto è stato sbalzato sull'asfalto, riportando gravi traumi.

La persona alla guida dell'auto non si è fermata per prestare soccorso e si è data alla fuga, mentre sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso, partito da Brescia. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che per primi hanno aiutato la donna, la quale non avrebbe riportato ferite.

Dopo le prime cure, il piccolo – di origine indiana – è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sarebbero critiche.