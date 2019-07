Bimbo di sette anni rischia di annegare: salvato dai cani-eroi Wendy e Kobe

Un bambino di sette anni originario di Amelia ha rischiato di annegare a Tarquinia, in provincia di Viterbo, ma è stato salvato da due cani delle unità cinofile Sics. Il piccolo, come racconta TerniToday, si trovava al mare con i nonni e stava giocando tranquillamente vicino alla riva con il suo gonfiabile quando all’improvviso si è alzato un forte vento che lo ha allontanato dal bagnasciuga. A poca distanza c’era però una postazione di sicurezza del Sics, la Scuola italiana cani di salvataggio Tirreno, che sono subito intervenuti.

“Il gonfiabile su cui stava giocando si è allontanato pericolosamente e successivamente ribaltato, lasciando in acqua alta il bimbo che non sapeva nuotare – scrive il Sics su Facebook - Fortunatamente l'episodio è accaduto nei pressi della postazione di sicurezza SICS appena attivata dall'amministrazione comunale. Le Unità Cinofile SICS Wendy e Kobe sono riuscite a raggiungerlo in pochi secondi, evitando che il bambino subisse conseguenze, come testimonia il suo sorriso dopo il salvataggio in compagnia dei suoi due angeli custodi".

Soccorso e riportato a riva, il bimbo è stato riconsegnato alle cure dei famigliari.