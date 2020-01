Foggia, ordigno contro il centro anziani: "Esplosione fortissima"

Ancora paura a Foggia, un ordigno è esploso davanti a un centro anziani quando mancavano poche ore all'arrivo in città del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Annnpaola Porzio.

Esplosione Foggia in via Vincenzo Acquaviva

La bomba è esplosa davanti al centro 'Il Sorriso di Stefano' in via Vincenzo Acquaviva, al civico 37, proprio davanti all'ingresso del centro sociale polivalente per persone anziane autosufficienti appartenente alla cooperativa Sanità Più. La deflagrazione ha provocato alcuni danni alla saracinesca, ad alcune auto parcheggiate e tanto spavento per una ragazza che si trovava all'interno e che ha avvertito un malore. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia scientifica.

Il responsabile delle risorse umane della cooperativa è Cristian Vigilante, già vittima di un attentato dinamitardo il 3 gennaio. Vigilante è testimone in un'inchiesta della Dda contro la criminalità organizzata foggiana.

"Esplosione fortissima, hanno tremato tutti i vetri"

"L'esplosione e' stata fortissima. Erano le cinque e quarantacinque del mattino. Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato subito a una bomba". A raccontarlo all'Adnkronos Tommaso, un residente, dopo l'esplosione questa mattina all'alba.

Il luogo dell'esplosione, video da FoggiaToday

La scorsa settimana manifestazione per la legalità a Foggia

La scorsa settimana ventimila persone hanno preso parte a un corteo organizzato a Foggia da Libera contro la violenza mafiosa che si è concluso in piazza Cavour a Foggia. Dal palco sono intervenuti gli organizzatori della rete provinciale di Libera, le vittime innocenti di mafia: da Nicola Ciuffreda a Giovanni Panunzio da Francesco Marcone (la figlia Daniela è la vicepresidente nazionale di Libera) a Luigi e Aurelio Luciani. E infine l'arcivescovo del capoluogo dauno, monsignor Luigi Pelvi e il presidente di Libera, don Luigi Ciotti.

"È stata scritta una bellissima pagina di partecipazione e di desiderio di legalità - scrive su facebook il sindaco di Foggia, Franco Landella -. Foggia, come sempre, ha risposto compatta all'appello lanciato dall'associazione Libera, che ringrazio per aver promosso un'iniziativa che non è affatto una passerella ma, al contrario, una dimostrazione plastica del fatto che mafia e criminalità sono minoranza nella nostra comunità".