Brindisi, una domenica da "città fantasma": è la più grande evacuazione di sempre

Il 15 dicembre a Brindisi andrà in scena la più grande operazione di evacuazione urbana di sempre: ben 53 mila cittadini dovranno lasciare le loro case per consentire la rimozione e il disinnesco di un ordigno bellico. La bomba è stata rinvenuta in un cantiere per l'ampliamento del cinema multisala Andromeda: sarà disinnescata dai militari del genio guastatori.

L'ordigno contiene circa 40 chili di tritolo. Sganciato dalla Raf (aviazione militare britannica) durante una delle ondate di bombardamenti che nel 1941 devastarono alcune zone della città, è stato trovato lo scorso 2 novembre.

L'evacuazione della zona circostante il luogo del ritrovamento si è resa necessaria in quanto il residuato bellico è risultato essere danneggiato. Il piano di evacuazione è il più grande mai visto in Italia , almeno dalla fine della seconda guerra mondiale, e riguarderà 53.669 cittadini residenti nel raggio di 1.617 metri dal punto in cui è stato trovato l’ordigno.

Brindisi, evacuazione bomba 15 dicembre 2019

"Il comune di Brindisi in vista dell'evacuazione della città prevista per il 15 dicembre 2019 per consentire il disinnesco in sicurezza dell'ordigno, ha creato un numero di telefono utile solo per segnalare le persone non autosufficienti. Il numero è attivo da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 ed è: 0831 229 888" si legge sul sito del comune.

La cittadinanza nelle scorse settimane è stata informata con tutti i mezzi disponibili: entro le 8 del mattino di domenica tutti coloro che vivono nella zona interessata dovranno lasciare le loro case. L'aeroporto sarà chiuso fino alle 12 e la circolazione ferroviaria ferma dalle 8,30. Per ragioni di sicurezza sarà necessario interrompere l'erogazione del gas per tutte le forniture all'interno dell'area che si trova nel raggio di 500 metri dal luogo in cui si trova l'ordigno bellico. L'elenco delle utenze che saranno interrotte è consultabile sul sito del comune di Brindisi.

Nel piano rientra anche l’evacuazione del carcere di via Appia nel quale ad oggi ci sono 217 detenuti.

Il cronoprogramma è preciso: entro le 5.55 del 15 dicembre ogni utente che risiede nel perimetro dei 500 metri dal luogo in cui si trova la bomba, dovrà obbligatoriamente chiudere la valvola del gas.

Scuole chiuse lunedì 16 dicembre

Alla fine delle operazioni di disinnesco i cittadini saranno avvisati grazie al suono delle sirene. In varie scuole cittadine sono state allestite aree di accoglienza e le 14 scuole attrezzate resteranno chiuse lunedì 16 dicembre per consentire la sanificazione degli ambienti.

Treni Brindisi 15 dicembre 2019

Domenica 15 dicembre, su ordinanza della Prefettura di Brindisi, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulle tratte San Vito dei Normanni - Brindisi - Squinzano e Brindisi - Mesagne. Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

RFI ha previsto che dalle 8.00 alle 12.00 i collegamenti regionali e quelli a media e lunga percorrenza saranno attestati a Lecce, Ostuni, Fasano, Bari e Barletta. Per garantire la mobilità dei viaggiatori Trenitalia ha previsto un servizio sostitutivo con autobus con possibili allungamenti dei tempi di viaggio. Inoltre, sarà garantito il proseguimento del viaggio con il primo treno utile, mentre a chi rinuncia al viaggio sarà rimborsato integralmente il biglietto.

Per l'occasione sarà potenziata l’assistenza in particolare nelle stazioni di Bari, Lecce e Ostuni. Trenitalia ha informato attraverso i propri canali e con mail e sms i passeggeri interessati dalle modifiche di arrivo e partenza. L’orario per il termine delle attività è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri.