Bus va a fuoco, coinvolte altre due auto: a Roma è il 18esimo da inizio anno

Un autobus della linea 046 è andato in fiamme a Roma intorno alle 12.40 in via di Carcaricola, in zona Tor Vergata. Nell'incendio sarebbero rimaste coinvolte anche due auto. Sul posto sono intervenute due squadre e una autobotte dei Vigili del fuoco del Comando di Roma.

Come spiega Roma Today con quello odierno salgono a 18 i casi registrati a Roma dall'inizio di questo 2018.