Partita di calcetto saponato degenera in rissa: la scazzottata "costa cara" a 8 giovani

Sarebbe dovuta essere una serata di divertimento, una partita di calcio saponato, sport tipicamente estivo variante del gioco del calcetto che si gioca su un materasso gonfiabile di gomma cosparso di acqua e sapone, particolare che rende instabile la posizione dei giocatori. Invece è finita con botte e denunce.

Calcio saponato violento: 8 denunciati a San Giovanni in Persiceto

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, hanno denunciato otto persone, cinque stranieri e tre italiani, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, per rissa. La denuncia è scaturita a seguito delle indagini che i militari avevano avviato qualche sera fa, in occasione di una violenta scazzottata esplosa tra i giocatori di una partita di calcetto saponato che si stava disputando all'interno di un'area sportiva allestita durante una festa.

Nel corso dell'episodio, uno dei giovani denunciati era rimasto lievemente ferito. I contrasti e i colpi inavvertitamente duri sono parte integrante del calcio saponato, come sa chiunque vi abbia mai giocato. L'altra sera in provincia di Bologna la situazione è però degenerata ben oltre il livello di guardia.