Troppo caldo, strage di galline: in 10mila muoiono per asfissia

Sono morte lentamente, soffocate dal caldo e da un impianto di aerazione che ha smesso di funzionare: una vera e propria strage quella scoperta dai carabinieri forestali intervenuti in un allevamento di galline in Franciacorta. L'assenza di un allarme che mettesse in guardia l'allevatore ha portato alla lenta e straziante morte per soffocamento tutte le galline. Ben 10mila secondo la triste conta dei militari.

Oltre al pesantissimo danno economico l'allevatore ora si trova ad aver a che fare con una denuncia per il reato di uccisione di animale, che potrebbe fargli aprire le porte del carcere per una reclusione fino a due anni. Come spiega Bresciatoday nell'allevamento non era infatti attivo un l'allarme che segnalasse il malfunzionamento.