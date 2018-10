Le forti piogge ad Agrigento hanno mandato in tilt il centro città ma anche le zone limitrofe. L’acquazzone ha creato diversi disagi e non solo. A nord della città e nello specifico in via Toniolo si è creata una vera e propria “cascata”. Le immagini hanno lasciato di stucco gli abitanti della zona. Litri d’acqua che sgorgavano senza mai fermarsi. I residenti hanno filmato tutto ed il video ha fatto il giro del web.