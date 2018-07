Muore a 24 anni dopo la cena al ristorante con gli amici

Non c'è stato nulla da fare per Chiara Ribechini, 24 anni, residente nel Comune di Cascina: una reazione allergica ha posto fine alla sua giovane vita.

I medici del 118 sono intervenuti domenica a tarda sera lungo via Gervasio, a Pontedera. Chiara Ribechini, a quel che si apprende, avrebbe cenato in un ristorante a Colleoli in compagnia di alcuni amici, in un luogo già frequentato in passato.

Reazione allergica fatale

La serata è trascorsa tranquillamente, ma sulla via del ritorno, in auto, si sono manifestati i sintomi, con le medicine (che la ragazza avaeva con sé in quanto asmatica) che non hanno sortito l'effetto sperato. Vani tutti i soccorsi.

Indagano gli inquirenti, che cercheranno di capire l'esatta dinamica degli eventi. La salma della giovane è stata portata all'istituto di Medicina Legale di Pisa. La cucina del ristorante è stata posta sotto sequestro