Travolta e uccisa da un'auto, è caccia al pirata della strada

Dramma a Cagliari in viale Marconi. Una donna di 49 anni di Capoterra, Clementina Spalma, è stata investita e uccisa da un'auto. La persona alla guida non si è fermata a soccorrerla. L'incidente intorno all'1 del 29 gennaio all'altezza dell'intersezione Is Pontis Paris, poco dopo l'una. Al 112 e alla municipale era arrivata una telefonata che segnalava una persona passeggiare sul ciglio della strada nell'oscurità.

Donna travolta e uccisa in viale Marconi a Cagliari

Sul posto sono accorsi carabinieri, polizia locale e i medici del 118 con un'ambulanza: hanno trovato il corpo di una donna gravemente ferita. Vani tutti i soccorsi, la donna è morta poco dopo. In corso le indagini per risalire all'auto pirata: le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili.