La colf ripulisce tutto, anche vestiti e gioielli: così la proprietaria l'ha beccata

La colf si trasforma in ladra e ripulisce l'appartamento da vestiti griffati e gioielli. La vittima, un'imprenditrice di Riccione, si era rivolta a un'amica per cercare un aiuto domestico e le era stata presentata la colf - una 42enne di nazionalità romena - che godeva di ottime referenze. Col passare del tempo, però, la padrona di casa ha iniziato ad accorgersi che qualcosa era sparito. Il primo sospetto è nato quando si è resa conto della mancanza di alcuni abiti griffati e, in poco tempo, un rapido inventario aveva permesso di scoprire che a mancare all'appello erano altri vestiti di marca e alcuni gioielli per un valore di circa 10mila euro.

Colf ladra scoperta: "Voglio licenziarmi..."

L'attenzione della vittima si è subito incentrata sulla colf che, alle richieste di spiegazioni, si è subito difesa sostenendo che si voleva licenziare in quanto aveva trovato un lavoro migliore. La padrona di casa, a questo punto, ha messo alle strette la 42enne facendole credere che nell'appartamento aveva piazzato alcune telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso il tutto.

E' stato a questo punto che la colf è crollata e la vittima ha chiamato i carabinieri per denunciare la dipendente infedele.