Coronavirus, nonna Giovanna compie 100 anni: festa per lei dai balconi con canzoni e dediche

Festa sui balconi ad Avellino per la centenaria Giovanna Colantuono. A onorarla, anche loro sui balconi, tanti vicini in via Capozzi che hanno deciso di esserle vicino in questo momento particolare in un modo particolare.

Una festa che nelle intenzioni, prima del coronavirus, sarebbe dovuta essere ben altro ma che si è svolta ugualmente rispettando le norme sul distanziamento sociale.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

(video gentilmente concesso da Igers Avellino)

Canzoni, dediche e applausi per Giovannina, che prima di andare in pensione ha lavorato per tanti anni all’ospedale Moscati di Avellino, come ha ricordato lo showman Nico Meoli, che ha omaggiato la centenaria con canzoni e dediche anche lui dal balcone di casa.

A festeggiare Giovannina è arrivato anche il sindaco Gianluca Festa insieme al comandante dei vigili urbani Michele Arvonio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni Today Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di Today ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati