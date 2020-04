Coronavirus, sono guarite madre e figlia neonata: "È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta"

È andato tutto per il meglio: ma è stata una strada a lungo in salita. E' tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto il coronavirus in Puglia. A soli due mesi era risultata positiva al Covid-19 ed era stata ricoverata il 18 marzo nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita da sua madre, anche lei positiva.

Mamma e figlia sono state curate insieme grazie alla collaborazione e al coordinamento dei medici dell'ospedale pediatrico e del Policlinico di Bari. Quando qualche giorno dopo la mamma ha sviluppato la polmonite, i medici del pediatrico si sono messi in contatto con i colleghi del reparto malattie infettive del Policlinico di Bari, e hanno effettuato consulenze continue per le cure, senza separarla dalla piccola. La bambina, dopo pochi giorni, ha smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita. Il doppio controllo del tampone ha dimostrato la completa scomparsa del virus. Possono tornare a casa, alla loro vita di tutti i giorni.

''Questi risultati sottolineano la professionalità dei nostri operatori sanitari - dice il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore - che durante questa emergenza stanno dimostrando ogni giorno competenza e spirito di sacrificio, ma ci ricordano anche che la specificità pediatrica, il prendersi cura di mamma e bambino è un valore imprescindibile che solo in strutture dedicate alla cure pediatriche può essere assicurata adeguatamente. La guarigione della neonata e della sua mamma è il modo migliore per festeggiare la Pasqua''.

La mamma prima di tornare a casa ha pubblicato un video sul canale Instagram dell'azienda, polibari2020; questo il suo messaggio: ''Ce l'abbiamo fatta - ha detto - è stata abbastanza dura. Voglio dire a tutti coloro che non vedono l'ora di uscire di casa, che torneranno i tempi in cui potremo riabbracciarci. Ma adesso restate a casa. Ce la faremo''. ''Fortunatamente mamma e figlia - commenta Desiree Caselli direttore dell'Unità operativa della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale pediatrico - hanno avuto un decorso favorevole che ci ha quindi permesso di non ricorrere a terapie intensive. Insieme hanno affrontato e superato la malattia, fino al momento della dimissione, emozionante per tutti noi''. Buona vita!