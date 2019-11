Maltempo, crolla parte di un viadotto in autostrada

Paura in autostrada. Si è verificato un crollo di una porzione di viadotto sull'autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto savonese in direzione nord all'altezza del chilometro 122 nella zona di Altare all'altezza della Madonna del Monte. Sul posto i soccorritori. Squadre di vigili del fuoco al lavoro per la verifica di eventuali auto coinvolte. Il crollo sarebbe stato causato da una frana.

Autostrada A6, crolla parte del viadotto

Non si attenua l'ondata di maltempo che sta flagellando il Nord-ovest dell'Italia, in special modo Liguria e Piemonte. Al momento sull'area interessata si trovano 3 squadre dei vigili del fuoco, 118 e polizia stradale.

Non ci sarebbero mezzi coinvolti ma si attendono conferme ufficiali.

"I vigili del Fuoco stanno già intervenendo e tra poco anche noi saremo sul posto. Ora siamo in Prefettura a Savona al CCS, Centro Coordinamento Soccorsi e stiamo facendo il punto con il prefetto e le forze dell'ordine. Speriamo che non ci siano mezzi coinvolti". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook in merito al crollo che si è verificato oggi sull'autostrada A6.

Maltempo, è ancora allerta rossa in Piemonte

Sono ore molto difficili. E' ancora allerta rossa in Piemonte per l'ondata di maltempo che da ore sta flagellando la regione. il Centro funzionale di Arpa Piemonte l'ha dichiarata per le Valli Orco, Lanzo, bassa Valsusa e Sangone, nel torinese, Varaita, Tanaro, Belbo e Bormida, in cuneese, astigiano e alessandrino. Allerta arancione, invece, per tutte le altre zone. Il Po è in crescita e toccherà il livello di pericolo tra Carignano e Crescentino. Bormida e Belbo sono al di sopra della soglia di pericolo, ma il livello diminuirà durante la giornata. Sopra la soglia di pericolo anche il Tanaro a Montecastello e i torrenti Malone, Chisola e Cervo. Il lago Maggiore sta arrivando al livello di guardia.

Il centro abitato di Cardè, nel cuneese, è stato allagato dall'esondazione di alcuni rii minori. All'opera vigili del fuoco, forze dell'ordine e Protezione civile. A Moncalieri è stato bloccato il ponte Barauda. Numerose anche le strade provinciali chiuse al traffico a causa di frane e allagamenti Per quanto rigurda le previsioni, oggi sino previste ancora precipitazioni moderate diffuse con valori forti o molto forti su Pinerolese e Cuneese, ma da domani mattina e' prevista una graduale attenuazione dei fenomeni con esaurimento nel pomeriggio. La quota neve è in ulteriore aumento fino a 1800 m. Dall'inizio dell'evento alla Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sono giunte dal territorio circa 300 segnalazioni.