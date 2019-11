Il giovane rapper Cry Lipso trovato morto in casa. Su Youtube l'ultimo brano "Stasera muoio"

È stato trovato in una casa del centro di Pistoia il giovane rapper fiorentino emo-punk Cry Lipso, 21 anni, noto nella scena underground della città. A dare l'allarme sonno stati alcuni amici che lo avevano ospitato per la notte. Sul posto, insieme ai carabinieri, sono arrivati anche i soccorritori del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, motivo per cui al momento non si conosce la data dei funerali. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.

Morto il rapper Cry Lipso: i messaggi di cordoglio sui canali del gruppo

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sulla pagina del gruppo. "Pietro era un ragazzo d'oro, chi lo conosce lo sa e non avrebbe mai il coraggio di negarlo", ha ricordato l'altro membro del duo Duccio Buonocore, in arte Documentiprego. "Ha sempre fatto qualsiasi cosa per chi lo conosceva e ha messo l'anima nella sua musica finché ha potuto". "Una fine così è ingiusta. So che la gente sarà pronta a puntare il dito per accusare lo stile di vita che conduceva ma certe volte è giusto chiedersi il perché qualcuno arriva a fare certe cose. Il suo ricordo rimarrà per sempre legato a Firenze e su questo non c'è nulla da dire. A lui devo ciò che sono e ho perso un pezzo di cuore ma lo sentirò sempre a vegliare su di me. Per sempre nel mio cuore e di chi gli era vicino".

Pochi giorni fa, sul canale Youtube del gruppo Benz Boyz Scene A#FI era stato postato il video di un brano intitolato "Stasera muoio", scartato dall'ultimo disco.