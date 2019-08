Donna accoltellata in pieno centro: colpita alla gola con una bottiglia

Follia in pieno centro a Milano. Una donna di 64 anni è stata aggredita a Largo La Foppa, poco dopo mezzogiorno. Un uomo l’ha sorpresa alle spalle, strattonata e buttata a terra. Poi è salito sopra di lei e l’ha colpita più volte con il coccio di una bottiglia, sferrandole colpi al collo, a un polso e a una spalla, come raccontano su MilanoToday Carmine Ranieri Guarino e Alessandro Gemme.

A bloccare l’aggressore è stato un 45enne romano che aveva appena terminato un appuntamento di lavoro e stava tornando verso la stazione Garibaldi per riprendere il treno. Il 45enne ha dato un calcio all’aggressore, circondato e poi bloccato da altri passanti in attesa dell’arrivo della polizia.

Milano, donna accoltellata in pieno centro: è grave in ospedale

Un giovane italiano, un turista polacco, una turista olandese e una 36enne russa hanno invece prestato soccorso alla donna. La 36enne, che vive a Milano da tredici anni, ha tamponato con la propria mano la ferita che la vittima aveva alla gola, dalla quale usciva molto sangue. Visitata sul posto dagli operatori di un’ambulanza e di un’auto medica, la 64enne è stata portata all’ospedale Niguarda. Rispetto a quanto era apparso in un primo momento, le sue

condizioni non appaiono gravi e le ferite sarebbero superficiali, scrive l'agenzia Adnkronos.

L’aggressore, un cittadino straniero, ha raggiunto la donna mentre camminava per strada, dopo che aveva fatto la spesa e stava tornando verso casa. L’uomo ha spaccato la bottiglia e l’ha colpita. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, lo avrebbe fatto dopo aver tentato di scipparle la borsa.

Dopo essere stato circondato e bloccato, l’uno è rimasto in silenzio con la testa appoggiata al muro. Gli agenti lo hanno portato in Questura, dove si trova per essere identificato.