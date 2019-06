Donna con il figlio nel passeggino cammina sul raccordo autostradale: arriva la polizia

Alle forze dell'ordine in quei minuti sono arrivate alcune telefonate allarmanti: sul raccordo autostradale c'era una donna che camminava con tanto di bambino nel passeggino. E' successo venerdì mattina sull'asse attrezzato in direzione Pescara nelle vicinanze della zona industriale.

La donna e il figlio procedevano ai margini della carreggiata. Evidente il pericolo. Nel giro di pochi minuti sul posto sono accorse due pattuglie della polizia, una che si è occupata del traffico e l'altra che ha recuperato donna e bambino.

In base a una prima ricostruzione, pare che la donna si fosse smarrita. Voleva raggiungere l'aeroporto passando dalla Tiburtina ma si è ritrovata, per cause da chiarire, sull'Asse attrezzato in direzione opposta. L'intervento della polizia ha evitato conseguenze.