Mezzo chilo di droga nel nascondiglio "super tecnologico": giovane nei guai

Mezzo chilo di droga nascosto più che bene. Non è bastato però a farla franca, l'intuito e l'esperienza degli uomini della Squadra Mobile di Caserta hanno avuto la meglio, anche stavolta. E' successo nel capoluogo. Gli agenti hanno effettuato un blitz al Parco Ises in via Ruggiero e hanno perquisito l’abitazione di un 25enne. Il sospetto che potesse avere in casa sostanze stupefacenti era forte. All'interno dell'appartamento, in un vano creato ad hoc, è stato trovato quasi mezzo kg di droga (hashish, marijuana e crack), oltre alla somma di 1815 euro in contanti ed una pistola ‘Smith & Wesson’ calibro 38 special con 13 cartucce. L’arma era nascosta in un panno da cucina.

Il vano era nascosto dietro la staffa del porta televisore, delle dimensioni simili ad un condizionatore: era stato ricavato all’interno della parete. Era nascosta qui la droga, insieme alla pistola ed alle munizioni. Al vano si poteva accendere tramite un radiocomando e dopo l’inserimento di un dispositivo elettronico, a forma di spina, all’interno di una finta presa di corrente appositamente costruita. Il giovane è stato portato in Questura per essere identificato, poi per lui si sono aperte le porte del carcere cittadino. Nelle prossime ore è in programma la convalida dell’arresto.

Video: Caserta, la droga in un vano radiocomandato