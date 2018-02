Ezio Artusi e Giovanni Giarletta uccisi da una valanga

Sono Ezio Artusi e Giovanni Giarletta i due uomini del Soccorso alpino lecchese uccisi dalla valanga in Grignetta. Una terza persona è stata tratta in salvo.

La tragedia venerdì pomeriggio. Artusi, 42 anni, era di Introbio, mentre il 37enne lecchese Giovanni Giarletta era vicecapostazione del Soccorso alpino a Lecco.

I due espertissimi tecnici del Soccorso sono stati investiti dall'ammasso di neve sul versante che si affaccia su Primaluna. Mobilitato un gran numero di soccorritori e due elicotteri si sono alzati in volo da Como e Sondrio.

Prima del tramonto il tragico ritrovamento, che ha lasciato sgomenti tutti gli altri uomini del Soccorso alpino.

Giarletta era rientrato dalla ripetuta invernale della via dei Ragni sul Cerro Torre giusto a inizio settimana. Artusi era noto anche nel mondo della corsa in montagna: da tempo, infatti, correva per la Polisportiva Pagnona.