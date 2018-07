Vede il casello e fa inversione in autostrada: neopatentata "semina il panico"

Non sapeva che in autostrada fosse vietato fare inversione di marcia: una neopatentata ha seminato il panico sul raccordo Torino-Pinerolo. E' successo martedì mattina al casello autostradale di Beinasco. Una Opel Meriva, guidata da una ragazza 20enne residente a Piovà Massaia (Asti), patentata dallo scorso febbraio, ha fatto inversione di marcia provenendo da Pinerolo alla vista della barriera e ha iniziato a procedere contromano.

La vettura è stata fermata dopo poche centinaia di metri da una pattuglia della guardia di finanza che, a sua volta, ha chiamato una pattuglia della polizia stradale di Torino. Gli agenti hanno proceduto all'immediata revoca della patente e hanno segnalato la ragazza alla prefettura per una multa che non potrà essere inferiore ai 2mila euro.

"Non sapevo che in autostrada non si potesse fare inversione di marcia", si è giustificata lei con gli agenti.