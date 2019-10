Con una roncola minaccia i passanti all'uscita da scuola: "Doveva già essere espulso"

Machete in pugno ha seminato il terrore tra automobilisti e studenti all’uscita di scuola. È successo intorno alle 13 quando un uomo si è messo in mezzo alla strada urlando frasi concitate e minacciando i passati, tra cui numerosi scolari di superiori e elementari che proprio in quel momento stavano tornando a casa.

"Si tratta di un cittadino nigeriano, irregolare sul territorio italiano - ha spiegato il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro -, non inserito in programmi di accoglienza e già raggiunto da provvedimento di espulsione".

L'uomo è stato catturato in un bar del Lido di Fermo dopo una breve caccia all'uomo portata avanti da Carabinieri, polizia e Guardia di Finanza.

Come spiega il quotidiano locale il Resto del Carlino l'uomo si era già reso protagonista nei giorni scorsi di minacce e aggressioni ai danni degli utenti del cimitero comunale.

Alla ricerca di piccole somme di denaro, spaventava donne e anziani. A segnalare la situazione sono stati gli stesi frequentatori del campo santo che quotidianamente si trovavano a fare i conti con questa persona. "L’altra mattina – racconta una donna – sono venuta a trovare mio marito e dietro un angolo mi sono imbattuta in questo uomo di colore con un coltello in mano. Mi ha chiesto dei soldi senza però minacciarmi. Ho avuto paura e gli ho dato una banconota da dieci euro che avevo nel portafogli. Lui ha preso i soldi, mi ha fatto un inchino e se n’è andato. Mi sono spaventata tantissimo e ora ho paura ad andare al camposanto".

Il video da Anconatoday, originariamente caricato su Facebook da Daniele Ulissi.