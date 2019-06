"Aggredito con un martello all'alba": barista in gravi condizioni

Picchiato e preso martellate nel suo bar. All'alba, a Finale Emilia (Modena), il barista del bar Castello è stato trovato a terra, nel locale, gravemente ferito. A trovarlo un vicino di casa, richiamato dalle sue grida. Non è chiaro se l'intento era quello di rubare l'incasso o se si sia trattato di un gesto premeditato per ragioni personali.

Il barista ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle, nel laboratorio in cui prepara le colazioni, da un uomo che l'ha picchiato e preso a martellate. I carabinieri stanno verificando la sua versione e stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Finale Emilia e un'ambulanza: il barista è stato caricato in elisoccorso e portato all'ospedale di Baggiovara in gravi condizioni.