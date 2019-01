Bulli in azione: gallina torturata e presa a calci

Arriva da Padova l'ultimo filmato che sta facendo indignare gli utenti dei social neetwork. Nel video, girato in via Calatafimi, viene mostrato un gruppo di giovani che si accanisce senza motivo contro una povera gallina indifesa. Il video è stato postato sui social network, diventando virale e provocando la reazione di tanti cittadini sdegnati. La gallina è stata torturata e presa a calci dentro a uno scatolone per il solo scopo di postare su Intagram i frame.

Padova, gallina torturata in pieno centro

Sull'episodio, che ha suscitato forte indignazione sarebbero stati avviati accertamenti da parte delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili delle atrocità sull'animale. Il video risale a sabato sera ed è stato girato in una strada del centro storico di Padova: una bravata nel corso della festa di compleanno di un diciottenne. Mentre la gallina viene inseguita e presa a calci i ragazzi ridono, come si trattasse di un gioco. Il video è stato poi rimosso dalla piattaforma social.