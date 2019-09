Gemellini neonati morti a pochi giorni di distanza l'uno dall’altra: dramma in Sicilia

Due gemellini sono morti a poche settimane dalla nascita, e a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra: per fare piena luce sull'immane dramma indaga la magistratura.

I gemelli, figli di una coppia di Riposto (Catania) di 36 e 27 anni, erano nati lo scorso 14 agosto presso un ospedale di Taormina: le cause dei decessi sono ancora da accertare.

Gemellini morti dopo la nascita a Taormina: indaga la magistratura

La famiglia si è rivolta all'avvocato catanese Cristoforo Alessi: "Seguo questo caso unendomi al dolore della famiglia - dice a CataniaToday l'avvocato Cristoforo Alessi- che ha perso nel giro di pochi giorni entrambi i figli appena nati. Oggi sarà effettuata l'autopsia su Cristian, deceduto il 12 settembre. La settimana scorsa sono stati eseguiti altri esami tecnici irripetibili sul corpo della piccola Allison, che si è spenta il 6 settembre. La nascita dei due gemellini risale al 14 agosto presso l'ospedale San Vincenzo di Taormina. I genitori sono molto provati da questa terribile esperienza, ma fiduciosi nell'operato della magistratura che ha mostrato ampia disponibilità e sensibilità verso questo caso. Scaveremo a fondo per far luce sulle cause del decesso di entrambi i neonati".

Dramma Taormina, decesso potrebbe essere stato causato da un'infezione

Il sospetto, che dovrà eventualmente essere provato, è che i bimbi possano aver contratto una qualche forma di infezione neonatale: ma è - come detto - soltanto un sospetto. Anche per questo le indagini si concentrano su cosa possa essere accaduto proprio nel periodo immediatamente successivo alla nascita. I genitori vogliono sapere perché i gemellini siano deceduti.