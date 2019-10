Avvocato ucciso dall'ex compagna nel suo studio

Prima la lite nel tardo pomeriggio di ieri, poi le coltellate, di cui una fatale alla gola. Giuseppe Cardoselli, avvocato di 57 anni del foro di Velletri, è stato ucciso nel suo studio legale ad Anzio, in provincia di Roma. I carabinieri di Anzio hanno fermato l'ex compagna, Mioara Bascoveanu, 39 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe raggiunto nel tardo pomeriggio lo studio legale di via Ardeatina per parlare della relazione con l'ex compagno. La discussione sarebbe degenerata sfociando poi nell'omicidio.

Omicidio Anzio, avvocato Giuseppe Cardoselli ucciso dall'ex compagna

La donna ha colpito l'avvocato con diverse coltellate, uccidendolo, e poi ha chiamato le forze dell'ordine. La coppia aveva due bambine di 5 e 9 anni. Tra i due, proprio per questioni familiari, c'erano stati dissidi e liti: circa due settimane fa l'avvocato Cardoselli aveva presentato una denuncia.

Giuseppe Cardoselli, amante delle moto e biker per passione, era molto noto sul litorale romano. Le indagini sull'omicidio sono affidate ai carabinieri di Anzio e al nucleo investigativo di Frascati.