Incendio in un gattile, è strage: muoiono oltre cento mici

Un incendio è scoppiato questa notte al gattile "Dimensione Animale" di Rho, in provicina di Milano. Il rogo ha causato la morte di circa cento gatti che si trovavano rinchiusi nelle gabbie e in infermeria.

Alla strage, secondo le prime informazioni raccolte da Carmine Ranieri Guarino per MilanoToday, sono scampati solo qualche cane, portato in salvo dai vigili del fuoco e alcuni dei gatti che invece erano liberi di circolare per la struttura.

Sul posto, oltre ai pompieri, ai carabinieri e agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i rappresentanti dell'associazione che gestiva il gattile. Secondo i militari, le fiamme sarebbero divampate per cause accidentali, probabilmente dal corto circuito di un quadro elettrico.

La notizia su MilanoToday