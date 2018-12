Maxi-incendio all'istituto per anziani, fiamme divampate all'improvviso: "È gravissimo"

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri, nella struttura per anziani Palazzolo a Milano. Diciotto le persone coinvolte, e un paziente sarebbe in condizioni gravi: è stato ricoverato all'ospedale Niguarda. Tutto il reparto è stato evacuato.

Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, l'incendio è divampato a causa di una sigaretta dimenticata accesa all'interno di una camera. Non è del tutto chiaro se per un colpo di sonno o per una disattenzione. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura.

Palazzolo, anziano gravemente ustionato

L'allarme è scattato alle 21.42. Sul posto dell'incendio l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tredici ambulanze, tre automediche e un'autoinfermieristica: mentre i pompieri facevano evacuare l'intero reparto, i soccorritori hanno assistito diciotto pazienti, la maggior parte in codice verde, uno in giallo e il 70enne gravemente ustionato al volto, collo, torace e braccia.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha attivato la procedura della "maxi emergenza". E il personale sanitario ha lavorato in via Palazzolo per diverse ore. Le condizioni dei vari feriti e intossicati - ad eccezione del 70enne, intubato prima del trasporto al Niguarda - non sono gravi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Video da MilanoToday