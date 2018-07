Inferno in autostrada: distrutta un'intera famiglia in viaggio per le ferie

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 13 lungo la corsia sud dell'autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo nel territorio del comune di Roccasecca al chilometro 654, in provincia di Frosinone. Stando alle prime informazioni raccolte sarebbero due i mezzi convolti e tre le persone che hanno perso la vita: marito, moglie e il loro bambino di appena sei mesi. La famiglia viaggiava a bordo una Fiat Punto in direzione Calabria per le ferie.

Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i mezzi dell'Ares 118 e la Polizia Stradale. Il traffico risulta bloccato e si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul posto anche il vice questore Stefano Macarra, comandante della Polizia Stradale di Frosinone e il sostituto procuratore Emanuele De Franco, magistrato di turno presso la procura di Cassino.

Incidente A1: chiuso tratto tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli, poi riaperto

Ecco la comunicazione di Autostrade per l’Italia: "Alle ore 13:30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli a causa di un incidente avvenuto al km 654.900 che ha visto il coinvolgimento di due vetture e a seguito del quale tre persone sono decedute. Sul luogo dell’evento, oltre al personale della Direzione 6° Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Al momento si registrano tre chilometri di coda. Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Ceprano e tramite la SS6 Casilina rientrare in autostrada a Pontecorvo".

Il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione di Napoli, precedentemente chiuso a causa dell'incidente, è stato riaperto intorno alle 14. Tutti gli aggiornamenti su FrosinoneToday