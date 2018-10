Camion perde carico di Aperol, automobilisti bloccano il traffico per recuperare le bottiglie

Un camion che trasportava casse di Aperol ha perso il suo carico lungo una strada nel territorio del comune di Monselice, nel padovano. Un incidente senza conseguenze che però ha provocato un improvviso blocco del traffico poiché gli automobilisti che hanno assitito alla scena non hanno esitato a fermarsi in mezzo alla strada per recuperare le bottiglie ancora integre.

Secondo una prima ricostruzione, l'autista del mezzo avrebbe sbandato mentre affrontava una curva, forse a causa del terreno bagnato per una traiettoria mal calcolata. Il brusco movimento ha fatto cadere sull'asfalto le casse di cartone con dentro le bottiglie di Aperol. L'autista non se ne è nemmeno accorto, visto che ha continuato la propria corsa come se nulla fosse. In pochissimo tempo però automobilisti e passanti si sono precipitati a raccogliere le bottiglie. Il traffico è stato parzialmente bloccato, tanto da richiedere l'intevento di carabinieri e polizia locale che, oltre a far defluire gli appassionati di spritz, hanno recuperato il poco carico rimasto sull'asfalto.

La notizia è stata poi ripresa da diversi gruppi su Facebook della zona, che hanno ironizzato sulla passione dei veneti per una delle bevande base per preparare l'amatissimo spritz.