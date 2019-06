Guardrail sfonda il parabrezza dellʼauto: conducente vivo per miracolo

Ferito ad un braccio, ma non in pericolo di vita. E' salvo per miracolo il conducente di un'auto che, dopo aver perso il controllo del veicolo sul quale stava viaggiando, è andato a sbattere contro il guardrail. E' successo martedì pomeriggio a Montoggio, in località Casalino, in provincia di Genova. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze fatali e che per fortuna si è concluso con una brutta ferita al braccio e tanto spavento.

Montoggio, guardrail sfonda il parabrezza dell'auto

Come si vede dalla foto dei vigili del fuoco, l'auto ha colpito lo spigolo della protezione: il guardrail ha sfondato il parabrezza entrando letteralmente nell'abitacolo della vettura, ferendo il conducente al braccio senza provocargli ferite più gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busalla, che lo hanno estratto dalla vettura, e personale del 118 che hanno accompagnato l'uomo in ospedale. Presenti anche i carabinieri.