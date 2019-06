Tamponato da un'auto, poi investito: tragico incidente, muore un ciclista

Tutti i soccorsi sono stati vani. È deceduto in ospedale il ciclista investito questa mattina a Milano in via Lombardi, zona Baggio. Erano le ore 8.20. Dalle prime ricostruzioni della polizia locale, ancora sul posto per stabilire l'effettiva dinamica, sembra che l'uomo, un italiano di 71 anni, mentre percorreva via Lombardi sia prima stato tamponato dalla macchina che lo seguiva e, caduto sulla corsia di destra, sia stato poi investito da un'altra auto che sopraggiungeva proprio in quel momento. Giunto già gravissimo all'ospedale San Carlo, il suo cuore ha smesso di battere alle 9.36.

Elisoccorso a Baggio (Milano): ciclista investito e ucciso

Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza avevano inviato subito un equipaggio con un'ambulanza al quale, considerata la gravità del ferito, si era aggiunto subito anche il personale dell'elisoccorso. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente. Traffico a lungo in tilt in tutta la zona.