Grave incidente all'alba, morto un ragazzo di 23 anni

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. E' morto a soli 23 anni, infatti, un giovane alle prime luci del mattino di domenica a Milano, lungo il Cavalcavia delle Milizie che collega viale Cassala con via Troya (zona piazza Napoli).

Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori del 118 inviati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) avvertiti da automobilisti e passanti, intervenuti con ambulanza e automedica. Secondo i primi e frammentari riscontri, il 23enne, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della sua Vespa, rovinando con violenza a terra dopo aver sbattuto contro un palo sul marciapiede.

Gravissimi i traumi riportati su tutto il corpo. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al San Carlo, ma è deceduto dopo poco tempo.

La polizia locale sta ora indagando per capire cosa possa aver provocato il sinistro.