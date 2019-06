Incidente tra auto e camion: morti tre amici, tutti giovanissimi

Tre amici, tutti giovanissimi, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi fra i Comuni di Serra San Bruno e Spadola all'imbocco della Trasversale delle Serre, in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un'auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano Calabro, di età compresa tra i 19 e 23 anni. Una quarta persona che era a bordo dell'auto è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata a Catanzaro con diverse fratture. Ferito in modo non grave l'autista del camion.

Le vittime sono Natale Chiera di 19 anni e i due cugini omonimi Salvatore Farina di 21 e 23 anni. Il ragazzo ricoverato è invece un 23enne.

Incidente a Vibo Valentia, auto contro camion: morti tre ragazzi di Soriano Calabro

Un impatto devastante quello tra il mezzo pesante e la Volkswagen Golf dove viaggiavano i quattro amici. Con loro, a bordo della Golf, anche un quarto ragazzo che è stato trasportato di urgenza in elicottero all'ospedale di Catanzaro. Nulla da fare, invece, per gli altri tre ragazzi che si trovavano a bordo del veicolo in quel momento: lo schianto li avrebbe uccisi sul colpo rendendo inutile ogni intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i corpi dei giovani dalle lamiere. A causa dell'incidente l'arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico dall'Anas all'altezza di Simbario (Vibo Valentia) e il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla viabilità locale. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per la riapertura in sicurezza della strada.