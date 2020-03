Investito da un'auto mentre torna a casa da lavoro, 57enne muore in ospedale

Viene travolto da un automobilista e muore qualche ora dopo in ospedale. La tragedia intorno alle 20.30 di ieri a Palermo. Un uomo di 57 anni, Domenico Anastasi, è deceduto stanotte all’ospedale Civico a causa dei traumi riportati nell’impatto avvenuto in via Ernesto Basile. Alla guida del mezzo che lo ha investito c’era un giovane di 27 anni. In un primo momento, riferisce PalermoToday, il giovane sarebbe scappato salvo poi costituirsi nella caserma dei carabinieri di Monreale.

Anastasi stava attraversando la strada (non è chiaro se sulle strisce pedonali), dal marciapiedi lato università in direzione del Villaggio, quando è arrivato il 27enne a bordo della sua Mini Cooper che non è riuscito, forse anche a causa della scarsa illuminazione stradale, ad evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dell’Infortunistica. Proprio nel corso dei rilievi stradali il 27enne sarebbe tornato accompagnato dai militari di Monreale. Di fronte al personale dell'Infortunistica non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Inutili i tentativi di soccorso prestati dai sanitari del 118 che hanno portato il pedone ferito al Civico, dov'è deceduto qualche ora dopo.

Stando alle prime informzioni raccolte sia il pedone sia l'automobilista stavano tornando a casa dopo aver concluso la loro giornata lavorativa. Adesso il 27enne rischia un procedimento penale fuga e omissione di soccorso, mentre toccherà all'autorità giudiziaria stabilire se ci siano i presupposti per contestare il reato di omicidio stradale