Incidente sulla piattaforma Eni al largo di Ancona: due feriti e un disperso

Questa mattina si è verificato un incidente sulla piattaforma Barbara F, circa 60 chilometri al largo di Ancona. A riferirlo è l'Eni, gestore dell'impianto, in una nota. Secondo le prime ricostruzioni, la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare.

Incidente sulla piattaforma Eni Barbara F al largo di Ancona

Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel - un'imbarcazione usata per rifornire ed effettuare vari tipi di trasporti da una piattaforma petrolifera - ferendo due persone a bordo dell'imbarcazione. Al momento l'operatore della gru caduta in acqua risulta disperso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la Capitaneria di Porto. L'uomo che si trovava nella cabina di pilotaggio della gru che si è inabissata, ed è ora disperso in mare, ha 63 anni. Gli operai feriti sono un 53enne e un 48enne dipendenti di una ditta di Ravenna. Sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Torrette con l’elicottero dell’Eni sul quale erano stati preventivamente imbarcati medici del 118.

Le ricerche dell'operaio disperso sono condotte dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona.

#Ancona #5mar 9:30, intervento in atto dei #vigilidelfuoco per la ricerca di un operaio caduto in mare a seguito del cedimento strutturale di una gru su una piattaforma petrolifera al largo della costa — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 marzo 2019

L'incidente, a quanto riferisce la Guardia Costiera in una nota, è avvenuto intorno alle 07.45 circa nelle acque internazionali a circa 32 miglia nautiche dal porto di Ancona (60 Km circa). In particolare, durante le operazioni di trasbordo di un bombolone di azoto, si è verificato il cedimento strutturale delle infrastrutture su cui era installata la gru di sollevamento, con la conseguente caduta in mare della gru e della relativa cabina di comando, all'interno della quale c'era B.E., dipendente Eni di 63 anni che attualmente risulta disperso. Al momento la gru e la cabina sono sostenute dai cavi di tenuta della piattaforma e sommerse a circa 30 metri di profondità.

Sul posto sono presenti motovedette della Guardia Costiera partite dal porto di Ancona e una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco, coordinati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona. L'Autorità Giudiziaria ha disposto l'inchiesta e l'invio di tecnici della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco per il sequestro della gru e per definire le cause dell'accaduto.