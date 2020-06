In due contromano sul monopattino si schiantano contro un taxi: grave una 15enne

Due ragazzine di 15 anni sono rimaste coinvolte in un incidente a Lainate, nel milanese, mentre viaggiavano su un monopattino elettrico. Secondo quanto si apprende, scrive MilanoToday, le due si trovavano sullo stesso monopattino, contromano e senza casco, obbligatorio alla loro età, quando si sarebbero scontrato con un taxi.

Il veicolo viaggiava regolarmente quando da una stradina laterale sarebbe sbucato il monopattino con sopra le due ragazzine, che avrebbe centrato l'auto bianca. Le due 15enni sono finite in ospedale in codice giallo, ma le condizioni della "passeggera" sono precipitate nelle ultime ore: ora si trova in rianimazione all'ospedale di Legnano e i medici non hanno sciolto la prognosi.

Sul caso indaga la Procura. I magistrati hanno già sentito l'autista del taxi e altri testimoni, che avrebbero confermato che le ragazze procedevano contromano. Per legge, ricorda MilanoToday, sul monopattino è vietato viaggiare in due e per i minorenni è obbligatorio l'uso del casco.