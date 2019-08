Auto fuori controllo sfonda la vetrina di un negozio

Il negozio era "fortunatamente" chiuso: altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere più pesante. Incidente stradale nel centro di Reggio Calabria nella mattinata di Ferragosto. All'incrocio tra via San Francesco da Paola e via Aspromonte una Lancia Ypsilon, per cause che sono in corso di verifica, è uscita di strada sfondando la vetrina del negozio Amplifon, ubicato proprio all'angolo delle due strade.

I passeggeri a bordo dell'auto sono stati trasportati al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano. Sul posto, per i rilievi e per accertare la dinamica del sinistro, gli agenti della polizia municipale.