Auto fuori strada, l'impatto contro l'albero è devastante: muore tra le lamiere

Gravissimo incidente stradale alle porte di Roma. Un uomo di 37 anni di Colleferro, A.R. le sue iniziali, residente a Palestrina, è morto in uno schianto nella notte tra venerdì e sabato su via Prenestina Vecchia. All'altezza del comune di Palestrina l'uomo, alla guida di una Renault Clio, ha perso il controllo dell'auto finendo contro un grosso albero.

Incidente via Prenestina vecchia a Palestrina (Roma)

L'impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo. L'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto, è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Palestrina. La salma dell'automobilista è stata portata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata dove verrà effettuata l'autopsia. La strada è rimasta chiusa per alcune ore in modo da permettere di effettuare i rilievi del caso.