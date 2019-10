Frontale devastante, auto prende fuoco: un morto carbonizzato e tre feriti

Gravissimo incidente stradale a Corsico, Milano. Due auto si sono scontrate frontalmente venerdì sera sulla vecchia Vigevanese. Uno dei mezzi ha preso fuoco, il bilancio è drammatico: un morto tra le lamiere e tre feriti. Lo schianto è stato devastante

Incidente stradale Vigevanese a Corsico (Milano): auto in fiamme

Il dramma si è consumato alle 21.40, quando - per cause ancora in corso di accertamento - la Fiat Punto guidata dalla vittima, un 42enne residente a Como si è scontrata frontalmente con una Citroen C3 con a bordo un 35enne e un 41enne, entrambi egiziani. La C3, data la violenza dell'urto, è stata catapultata contro una Fiat 500 di una donna di trentatré anni, mentre la Punto ha immediatamente preso fuoco.

Morto carbonizzato nell'auto dopo l'incidente a Corsico

Nonostante i disperati tentativi di alcuni passanti per estrarre il 42enne dall'abitacolo, l'uomo è stato avvolto dalle fiamme ed è morto carbonizzato. Grave anche il passeggero della Citroen, il 35enne. Il conducente è invece finito al San Paolo con una frattura alla gamba. In ospedale, ma con ferite lievi, anche la 33enne che era nella 500.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli equipaggi di tre ambulanze e un'auto medica e i carabinieri di Corsico.