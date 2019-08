Litiga con la compagna dell'amico e lancia il frigorifero dal balcone e la tv dalle scale

Follia in via di Donna Olimpia a Roma dove un 55enne, dopo una discussione con la compagna dell'amico che lo stava ospitando da qualche giorno in casa, ha pensato bene di lanciare un frigorifero dal balcone dell'appartamento al quinto piano e una televisione nella tromba delle scale condominiali.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, era solo in casa con la compagna dell'amico, un 54enne napoletano che gli aveva permesso di dormire qualche giorno nel suo appartamento di Monteverde.

Dopo una discussione con la donna, in un impeto di rabbia, ha iniziato a lanciare gli elettrodomestici allarmando i condomini, nessuno dei quali fortunatamente colpito dalla "pioggia" di frigo e tv. L'amico furioso è stato denunciato per getto pericoloso di cose.