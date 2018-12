Madre ruba il bancomat al figlio e preleva centinaia di euro

E' più comune che accada il contrario, poco ma sicuro: una madre rubava la tessera bancomat al figlio e, in più occasioni, ha prelevato centinaia di euro. Per D.F.G., 51enne di Campodarsego (Padova), è scattata la denuncia per l'utilizzo indebito della carta del figlio.

La denuncia è stata formalizzata dai carabinieri di Cittadella: la donna avrebbe ripetutamente sottratto la tessera bancomat al proprio figlio, prelevando tra ottobre e novembre ben 600 euro. Le telecamere di videosorveglianza della banca l'avrebbero immortalata e non lascerebbero spazio a dubbi di sorta.