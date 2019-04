Incidente per Matteo Richetti: il senatore Pd investito da un’auto a Roma

Il senatore del Pd Matteo Richetti è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada nella zona di via del Tritone, nel centro di Roma. Le sue condizioni non sono gravi e attualmente si trova sotto osservazione al Policlinico Umberto I, sottoposto a una serie di accertamenti per escludere complicazioni. Ai medici ha detto di sentirsi bene e di aver riportato solo un forte trauma su un fianco, scrive Repubblica.

Matteo Richetti (Pd) investito a Roma

I parlamentari Maurizio Martina e Marianna Madia sono andati a fargli visite. In Senato, dove viene esaminato il disegno di legge sulla class action, c’è stata un’interruzione. Paola Taverna, vicepresidente del Senato, ha comunicato la notizia e, a nome dell’assemblea, ha fatto a Richetti gli auguri di pronta guarigione, accompagnata dall’applauso dei senatori.

"Per fortuna Matteo sta bene, lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro", ha dichiarato il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci.