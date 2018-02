Paura a Milano, incendio in palazzo 14 piani: evacuati

Incendio a Milano nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono divampate intorno alle 16.40 in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Giacomo Quarenghi 37

Come riporta Milano Today sono in corso le operazioni di soccorso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, oltre al personale del 118 e carabinieri. Per il momento non è ancora chiaro se ci siano persone all'interno dell'appartamento.