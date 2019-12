Sviene al volante e l'auto avanza "senza controllo" nel traffico

Era alla guida della sua auto quando è svenuta: una donna a Milano in viale Regina Margherita ha perso i sensi mentre si trovava al volante della sua Mercedes. L'auto era in movimento e così ha continuato a viaggiare nel traffico cittadino, a bassa velocità, col rischio di travolgere qualsiasi cosa si trovasse davanti. Sono stati due poliziotti a intervenire con prontezza ed evitare conseguenze.

Milano, viale Regina Margherita: sviene al volante e l'auto non si ferma

E' accaduto in viale Regina Margherita, a due passi dalla rotonda della Besana: una donna di trentacinque anni - cittadina bulgara - ha avuto un malore mentre era alla guida ed è svenuta. Due agenti hanno visto la signora con il capo fermo sul poggiatesta e gli occhi chiusi mentre l'auto continuava a viaggiare e hanno capito che bisognava intervenire immediatamente. Così, il capo equipaggio ha superato la Mercedes a piedi, ha fermato le altre macchine e con l'aiuto del collega è riuscito ad arrestare la corsa della vettura infilandosi nell'abitacolo. La 35enne, che aveva avuto uno svenimento per cause ancora da chiarire, è poi stata trasportata al Policlinico in codice verde.